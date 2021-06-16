Арахамія просить прибрати Кузьміна з ТСК щодо співпраці з Росією

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до "Опозиційної платформи – За життя" з проханням замінити нардепа Рената Кузьміна з Тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності й несли загрозу націнтересам та безпеці, повідомляє Украинская правда.

"На жаль, беручи до уваги безпекові застереження в ході предметної підготовки до роботи ТСК з розслідування дій високопосадовців проти суверенітету України, не вважаємо за можливе працювати, маючи заступником голови ТСК пана Рената Кузьміна".

Звертаюсь до Вас з проханням розглянути можливість щодо заміни члена у складі ТСК Верховної Ради з розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України, делегованого депутатською фракцією ОПЗЖ нардепа Рената Кузьміна на іншого представника депутатської фракції".

Документ підписаний Арахамією.

Згідно з пояснювальною запискою, завданням ТСК є вивчення фактів "щодо можливого надання Росії допомоги в протиправній діяльності проти України, а також виявлення та запобігання загроз суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України.".

Метою комісії є встановлення фактів таких дій.

У ТСК працюють 11 нардепів. Її створили 19 травня, рішення ухвалили 252 нардепи.