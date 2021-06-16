Байден назвав причини для зустрічі з Путіним

Президент США Джо Байден заявив, що хотів особисто зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, оскільки, на його думку, деякі теми не можна обговорювати по телефону, повідомляє Деловая столица.

Про це Байден заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з Путіним з посиланням на "РБК-Україна".

"Було важливо зустрітися (з Путіним — ред.) особисто, щоб не було помилок або спотворень того, що я хотів повідомити. Я зробив те, для чого прийшов" , — сказав Байден.

За його словами, в першу чергу особиста зустріч з Путіним була потрібна, щоб визначити області практичної роботи, де США і Росія могли б виконати для заохочення їхніх спільних інтересів на благо всього світу.

"Повідомити безпосередньо, безпосередньо, що США відреагують на дії, які завдають шкоди життєво важливим інтересам Сполучених Штатів або союзників" , — додав він.

Байден також підкреслив, що особиста зустріч була потрібна для чіткого викладу пріоритетів і цінностей США. "Щоб він почув це прямо від мене», — уточнив американський президент.

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