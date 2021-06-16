В Україні з'явився новий комплекс з виготовлення деталей до авіадвигунів

Науковці Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України розробили обладнання для пошарового виготовлення металевих виробів заданої форми та структури методом електронно-променевого 3D друку. Обладнання використовуватимуть на авіабудівних та турбінобудівних підприємствах України, повідомляє 24 Канал.

У процесі застосовуються порошкові металеві матеріали сферичної та довільної форми вітчизняного виробництва. Це перша подібна розробка для України.

Новітнє устаткування розробили член-кореспондент НАН України Володимир Нестеренков та науковий співробітник Владислав Матвійчук.

Продуктивність розробки становить 80 см3 за годину. Керування роботою обладнання і технологічним процесом 3D друку повністю автоматизоване і здійснюється промисловим комп'ютером.

Устаткування складається з:

малогабаритної вакуумної камери;

механізмів переміщення платформи по вертикалі;

механізмів подачі та розподілу металевого порошку;

електронно-променевої гармати з максимальною потужністю електронного пучка 60 кВт;

високовольтного джерела живлення.

Фахівці зазначають, що адитивні технології у поєднанні з програмним забезпеченням для автоматичного проєктування відкривають можливості виготовляти вироби заданої форми з унікальними властивостями, які неможливо отримати іншим способом. Крім того, вони зменшують витрати матеріалу та час виробництва і виходу виробу на ринок.