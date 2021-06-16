"Пристрілялися" один до одного": Арестович про саміт в Женеві

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін зустрічалися в Женеві не для ухвалення конкретних рішень, а лише щоб "пристрілялися" один до одного, повідомляє Украина24.

Таку думку висловив під час спецефіру "Женевська зустріч" в програмі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович.

"Путін сказав гарну річ – він сказав, що про Україну говорили "мазком". А "мазок" беруть, коли треба діагноз встановити. Ця зустріч з самого початку не мала нічого вирішити. Вони з Путіним зустрілися просто, щоб подивитися один на одного і зрозуміти деякі речі. Найголовніша з цих речей – а де межа в людини, яка стратегічна позиція приймається. Ми бачимо, що Байден ставив морально-ціннісний акцент насамперед. Путін казав про прагматизм. Ось дві позиції. Байден каже: мене не зрозуміє мій народ, якщо я не зроблю те-то. А Путін каже: сторони мають домовлятися, коло питань, яке має загальне значення тощо" , - заявив радник української делегації в ТКГ.

На його думку, стратегія Байдена стосовно Росії буде вироблятися протягом декількох місяців після зустрічі. Він нагадав, що президенти "вирішили периферійні питання – повернення послів, початок стратегічного діалогу, дискусія по Арктиці".