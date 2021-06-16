Байден зазначив, що в світі настав "переломний момент"

Президент США Джо Байден висловив думку, що у світі настав переломний момент, що визначає майбутнє. Відповідну заяву американський лідер зробив перед вильотом з Женеви, повідомляє Лента.Ру.

"Я думаю, що в останні три роки або п'ять років світ підійшов до корінного переломного моменту, який визначить, як він буде виглядати через 10 років" , - сказав він.

На думку Байдена, всі країни, котрі володіли або володіють реальною владою, розмірковують про збереження стійкості та лідерства. Американський лідер відзначив, що в цей вирішальний момент США важливо зберегти статус провідної, найпотужнішою і демократичної країни. У чому саме полягають зміни, він не уточнив. Водночас Байден заявив, що Росія нібито «знаходиться в дуже, дуже скрутному становищі».