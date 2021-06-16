Зеленський привітав і запросив до України нового прем'єра Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом питання економічного співробітництва країн і запросив його відвідати з візитом Україну, повідомляє Ділова столиця.

Зеленський привітав Беннета з формуванням нового уряду Ізраїлю і призначенням на посаду премʼєр-міністра.

"Наші дружні народи об’єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом" , — сказав президент.

Був відзначений успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, а подальша практична імплементація документа має сприяти нарощуванню торговельно-економічного співробітництва та взаємодії у сфері інвестицій.

Володимир Зеленський запросив Нафталі Беннета відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Президент також висловив сподівання, що Ізраїль буде високо представлений на памʼятних заходах з нагоди 80-й річниці трагедії Бабиного Яру.