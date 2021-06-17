Нуланд у Брюсселі обговорить підсумки зустрічі Байдена з Путіним

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів з політичних справ Вікторія Нуланд 17-18 червня обговорить у Брюсселі з представниками Євросоюзу і НАТО саміти, що пройшли між ними, а також підсумки зустрічі в Женеві президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, повідомляє Сьогодні.

"Після поїздки президента Байдена в Брюссель заступник держсекретаря Нуланд зустрінеться із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане та членами Північноатлантичної ради. Заступник держсекретаря також зустрінеться з генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Санніно" , – повідомили в Держдепі.

Зазначається, що мета зустрічей – висвітлення співпраці США і ЄС з широкого кола питань, включаючи вирішення складних зовнішньополітичних завдань

Крім того, Вікторія Нуланд у Брюсселі візьме участь по відеозв'язку у міжнародній конференції з безпеки Globsec Bratislava Forum 2021.