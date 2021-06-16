У зоні ООС отримав поранення воїн ЗСУ

Український військовослужбовець отримав осколкове поранення під час обстрілу позицій Збройних сил України в районі Луганського на Донеччині ввечері в середу, 16 червня. Бійці ВСУ відповіли противнику вогнем зі штатного озброєння, повідомляє Дзеркало тижня.

Бойовики російсько-окупаційних формувань відкрили вогонь о 19:30. Пораненому бійцю надали невідкладну допомогу та евакуювали його в госпіталь. Медики оцінюють стан військовослужбовця як задовільний.

Крім того, противник ще три рази порушив умови повного і всеосяжного перемир'я в районі проведення операції Об'єднаних сил, задіявши міномети, гранатомети та іншу піхотну зброю.

По околицях Авдіївки окупанти били з автоматичних станкових гранатометів (АГС). Позиції ВСУ районі Зайцеве бойовики накрили вогнем з мінометів калібру 82 міліметри. Проти захисників Водяного противник застосував АГС, ручні протитанкові гранатомети (РПГ) і стрілецьку зброю. Бойових втрат під час денних обстрілів не було.