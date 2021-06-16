У Франції зменшили перерву між дозами для Pfizer та Moderna

У Франції скоротили інтервал між дозами для вакцин Pfizer і Moderna. Таке рішення прийняли в Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна.

Міністерство охорони здоров'я оголосило у Франції, що інтервал між двома дозами вакцин з матричної РНК-Pfizer або Moderna - буде збільшено. Зараз другу дозу однієї з цих вакцин можна отримати через 35-49 днів після першої вакцини. Тепер же цей термін зменшать від 21 дня до 49 днів, пише місцеве видання Le Figaro.

"Ми модифікуємо систему призначень, щоб ви могли запланувати нагадування між 21 і 49 днями після першої ін'єкції" , - написав міністр охорони здоров'я Олів'є Веран в Twitter.

Видання повідомляє, що таке рішення прийняли для того, аби якнайшвидше вакцинувати всіх французів від коронавірусу. Також це дозволить людям не відкладати вакцинацію в період відпусток. Скорочення інтервалу між першою і другою дозою вакцини дозволять отримати обидві дози перед відпусткою.