У Берліні 60 поліцейських отримали травми під час перевірки сквота

У Берліні в сутичках між правоохоронцями й жителями сквоту постраждали 60 поліцейських, коли вони намагалися здійснити пожежну перевірку будівлі, повідомляє УНІАН.

Поліцейські прибули за адресою Рігерштрассе, 94 перед запланованою пожежною інспекцією міських комунальних служб. Коли ж вони спробували оточити будівлю, у їхній бік "з вулиці і з даху полетіло каміння". Згодом нападники, яких було близько 300, почали підпалювати сміття на вулиці, передає BBC.

Повідомляється, що від каміння поранення дістали 60 поліцейських, але травми були не серйозними, й правоохоронці продовжили роботу: одного з нападників арештували. Поліція також огородила район довкола сквоту, щоб запобігти заворушенням у наступні дні.

ACHTUNG: BFE Einheit mit schwerem Gerät und Rammen dringen jetzt in die #Rigaer94 vor! Sieht nach Stürmung aus. #b1606pic.twitter.com/hhf5G8Njis — stadtrand aktion (@stadtrandaktion) June 16, 2021

Сквоти в Берліні виникли після падіння Берлінської стіни. Тоді молодь, зокрема анархісти, почали займати покинуті будівлі в східній частині німецької столиці. Однак райони стали модними, а ціни на нерухомість в наступні два десятиліття різко зросли, тож власники почали розганяти сквотерів.