У Зеленського оцінили зустріч Байдена з Путіним

Зустріч президентів Росії та США не призвела до великих домовленостей і серйозних рішень з ключових питань, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На мій погляд, саміт носив, скоріше, ознайомлювальний характер" , - заявив Подоляк.

Подоляк зазначив, що "поведінка президента США Джо Байдена на пресконференції говорила про те, що американській стороні повною мірою вдалося реалізувати всі свої наміри та донести свої ключові послання".

Радник керівника Офісу президента вважає, що президент Росії, при цьому, виглядав "дещо розгублено і збентежено, що цілком може вказувати на відсутність в обговорюваному порядку інтересів Російської Федерації".

Публікацію спільної заяви президентів щодо стратегічної стабільності Подоляк вважає свідченням продовження діалогу між США і Росією щодо контролю за ядерними озброєннями та недопущення ризиків ядерної війни.