Італійці рекордно збідніли за останні 15 років

Кількість італійців, які живуть в умовах абсолютної бідності (нижче місячного доходу від 569,56 євро до 839,78 євро на людину в залежності від області), виявилася торік рекордним з 2005 року, коли почали вести таку статистику, повідомляє Лента.Ру.

У 2020 році в умовах абсолютної бідності в Італії виявилися понад 5,6 мільйона осіб і понад два мільйони сімей. В умовах відносної бідності (менше ніж 1001,86 євро витрат на сім'ю з двох осіб) жили понад 2,6 мільйона сімей. У стані абсолютної бідності жили 767 тисяч сімей з неповнолітніми дітьми, передає італійський Національний інститут статистики.

Держборг Італії у 2021 році виявиться максимальним за століття і складе майже 160 відсотків ВВП, пише Bloomberg. Він перевищить навіть показник першого року після закінчення Другої світової війни, коли співвідношення між державним боргом і ВВП склало 159,5 відсотка.

Дефіцит бюджету, за прогнозами, збільшиться до 11,8 відсотка в цьому році, оскільки третя за величиною економіка Європи шукає додаткові мільярди євро у вигляді позик, щоб допомогти захистити своїх громадян і бізнес від наслідків пандемії.