У Києві під час поліцейських навчань сталася пожежа

На території одного з тренінгових центрів поліції Києва в середу, 16 червня, сталася пожежа під час навчань, обійшлося без постраждалих, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що центр розташований у Дарницькому районі. Під час планового проведення навчальних стрільб загорілися деталі конструкції кулеуловлювача. Поліцейські почали гасити пожежу, а потім викликали рятувальників, передає пресслужба столичної поліції.

Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій швидко ліквідували осередок займання. У результаті події ніхто не постраждав.

Подію внесено в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.