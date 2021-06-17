Брифинг Байдена в Женеве завершился скандалом

Президент США Джо Байден в конце пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в среду, 16 июня, устроил перепалку с журналисткой CNN Кейтлин Коллинз, повідомляє Кореспондент.

Распечатку встречи с представителями СМИ обнародовала пресс-служба Белого дома. Так, когда Байден собрался уходить, завершая тем самым встречу с журналистами, Коллинз (К.) спросила его: "Вы уверены, что Путин изменит поведение?"

Байден (Б.) вернулся и ответил ей.

"Б.: Я не уверен, что он изменит свое поведение. Что, черт возьми, вы делали все время? Когда я сказал, что уверен?.. <...>

К.: Но учитывая, что его (Путина - ред.) поведение не изменилось, и на той пресс-конференции, просидев с вами несколько часов, он отрицал свою причастность к кибератакам, он преуменьшил значение нарушений прав человека, он даже отказался назвать имя Алексея Навального. Итак, какая же это конструктивная встреча, как сформулировал президент Путин?

Б.: Если вы этого не понимаете, значит, вы занимаетесь не тем делом."

По данным телеканала CNN, президент извинился перед журналисткой за свои слова.

"Я не должен быть таким умником" , - сказал он.

Коллинз же ответила, что извинения были необязательны, поскольку задавать вопросы - это ее работа.