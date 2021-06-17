У США засудили вихідця з Росії за кіберзлочинність
Суд в американському штаті Коннектикут визнав росіянина Олега Кошкіна у наданні «криптопослуг», які допомагали хакерам отримувати доступ до комп’ютерів, повідомляє Радіо Свобода.
За даними обвинувачення, 41-річний Кошкін керував вебсайтами, які допомагали робити недоступним для виявлення хакерське програмне забезпечення на кшталт
«бот-мереж, троянів віддаленого управлення, клавіатурних шпигунів, програм для викрадення облікових даних та майнінгу криптовалют».
«Відповідач розробив та керував сервісом, який був ключовим інструментом для деяких найбільш шкідливих кіберзлочинців світу, в тому числі тих, які використовували програми з вимогами викупу», – заявив помічник генерального прокурора Ніколас Макквейд.
Він додав, що вирок має послужити «засторогою для тих, хто надає інфраструктуру кіберзлочинцям».
«Наші партнери із правоохоронних органів вважають, що ви заслуговуєте осуду так само, як і хакери, чиї злочини ви уможливлюєте», – додав представник обвинувачення.