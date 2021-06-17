У США засудили вихідця з Росії за кіберзлочинність

Суд в американському штаті Коннектикут визнав росіянина Олега Кошкіна у наданні «криптопослуг», які допомагали хакерам отримувати доступ до комп’ютерів, повідомляє Радіо Свобода.

За даними обвинувачення, 41-річний Кошкін керував вебсайтами, які допомагали робити недоступним для виявлення хакерське програмне забезпечення на кшталт «бот-мереж, троянів віддаленого управлення, клавіатурних шпигунів, програм для викрадення облікових даних та майнінгу криптовалют» .

«Відповідач розробив та керував сервісом, який був ключовим інструментом для деяких найбільш шкідливих кіберзлочинців світу, в тому числі тих, які використовували програми з вимогами викупу» , – заявив помічник генерального прокурора Ніколас Макквейд.

Він додав, що вирок має послужити «засторогою для тих, хто надає інфраструктуру кіберзлочинцям».