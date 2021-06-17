Фінляндія почала вакцинувати українських заробітчан

Фінляндія вирішила проводити COVID-вакцинацію українців, які працюють в країні довгий час або приїжджають на сезонні роботи. Про це повідомило посольство Фінляндії в Україні на своїй сторінці у Facebook﻿.

У повідомленні говориться, що Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти COVID-19 також іноземних громадян, які працюють в Фінляндії тривалий час.

"Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 до центру вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають" , - передає посольство Фінляндії.

Обов'язково слід врахувати, що доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону. Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземного громадянина завжди приймається муніципальними органами охорони здоров'я.