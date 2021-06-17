На Київщині відкривають додаткові центри вакцинації

У Київській області центри вакцинації від коронавірусу продовжать свою роботу з 17 по 19 червня - так, вже до існуючих центрів в Броварах та Білій Церкві, відкриють ще три - в Ірпені, Борисполі та Славутичі.

«Ми збільшуємо кількість центрів вакцинації, щоб якомога більше охочих жителів області мали можливість долучитися до кампанії з імунізації від COVID-19» , - заявив глава Київської ОДА Василь Володін.

Центри масової вакцинації працювати з 09:00 до 20:00 за адресами:

Бровари, МКЦ Прометей, бульвар Незалежності, 4;

Біла Церква, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а;

Бориспіль, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, вул. 1 травня, 4,

Ірпінь, приміщення спортзалу ЗОШ №17, вул. Тищенко, 10;

Славутич, БК Енергія, проспект Дружби народів, 7.

Вакцинуватися в центрах зможуть ті, хто записався в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт «Дія», або через контакт центр Міністерства охорони здоров'я.

Також вакцинуватися можна буде в порядку «живої» черги при наявності паспорта громадянина України або ID-карти та ідентифікаційного коду, а також при наявності декларації по сімейному лікарю.