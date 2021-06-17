У М'янмі військова хунта спалила село: вціліли 10 з 237 будинків
Військові М'янми спалили велику частину села Кін Ма, що в центральній частині країни. Таким чином хунта намагалася придушити опір місцевих жителів, повідомляє 24 Канал.
Велика частина села зруйнована пожежею. На вулицях лежать обвуглені тіла домашніх тварин, передає видання AP.
За словами жителя села, який на умовах анонімності спілкувався з журналістами, вціліли лише 10 з 237 будинків. Коли 15 червня солдати з вогнепальною зброєю зайшли в Кін Ма, майже всі місцеві встигли втекти. На його думку, війська шукають членів сільських сил оборони, призначених для захисту від хунти. Більшість з них озброєні саморобними мисливськими рушницями.
Сили оборони завчасно попередили місцевих жителів про прибуття військ. Після цього в Кін Ма залишилися тільки до 5 осіб. Хунта обшукала будинки в селі та коли нічого там не знайшла, їх почали підпалювати.
"Ми не наважуємося повернутися в село. Думаємо, це ще не кінець. Тому переїдемо в інше місце. Навіть якщо повернемося, нам ніде залишитися, все згоріло", - пояснив співрозмовник видання.
Він припустив, що загинули 3 людини: хлопчик-пастух, який отримав поранення в стегно, і літня пара, яка не зуміла втекти. Разом з тим у ЗМІ повідомляють, що пара пропала безвісти.