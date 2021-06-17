У М'янмі військова хунта спалила село: вціліли 10 з 237 будинків

Військові М'янми спалили велику частину села Кін Ма, що в центральній частині країни. Таким чином хунта намагалася придушити опір місцевих жителів, повідомляє 24 Канал.

Село в М'янмі після підпалу / AP

Велика частина села зруйнована пожежею. На вулицях лежать обвуглені тіла домашніх тварин, передає видання AP.

За словами жителя села, який на умовах анонімності спілкувався з журналістами, вціліли лише 10 з 237 будинків. Коли 15 червня солдати з вогнепальною зброєю зайшли в Кін Ма, майже всі місцеві встигли втекти. На його думку, війська шукають членів сільських сил оборони, призначених для захисту від хунти. Більшість з них озброєні саморобними мисливськими рушницями.

Військова хунта спалила село в центрі М'янми / Фото AP

Сили оборони завчасно попередили місцевих жителів про прибуття військ. Після цього в Кін Ма залишилися тільки до 5 осіб. Хунта обшукала будинки в селі та коли нічого там не знайшла, їх почали підпалювати.

"Ми не наважуємося повернутися в село. Думаємо, це ще не кінець. Тому переїдемо в інше місце. Навіть якщо повернемося, нам ніде залишитися, все згоріло" , - пояснив співрозмовник видання.

Він припустив, що загинули 3 людини: хлопчик-пастух, який отримав поранення в стегно, і літня пара, яка не зуміла втекти. Разом з тим у ЗМІ повідомляють, що пара пропала безвісти.