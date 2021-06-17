Список Байдена: оприлюднені заборонені для кібератак сектора США

В США озвучили список заборонених для кібератак секторів інфраструктури, який президент США Джо Байден передав російському колезі Володимиру Путіну, повідомляє Лента.Ру.

"Це хімічний сектор, сектор комунікацій, критичне виробництво, дамби, ВПК, екстрені служби, енергетичний сектор, сектор фінансових послуг, виробництво продуктів харчування і сільське господарство. В цілому їх 16" , - говориться в заяві високопоставленого представника Білого дому.

Байден попередив Путіна про "наявність в США значного кібернетичного потенціалу".

"Якщо вони дійсно порушать основні норми, ми відповімо. Він знає, в кіберсвіті так буває ", - сказав американський лідер на пресконференції після саміту з Путіним.

Москва усі звинувачення в причетності до хакерських атак на американську інфраструктуру відкидає.