У моду повернулися велошорти: з чим їх носити

Спортивні велосипедні шорти вже другий сезон поспіль продовжують упевнено триматися в трендах, переставши бути річчю, яка може стати в нагоді тільки для їзди на велосипеді. Їх можна носити з сорочками, топами і навіть із взуттям на підборах, повідомляє Обозреватель.

Видання Who What Wear пише, що Діана, принцеса Уельська, популяризувала велошорти ще в 90-х роках. Вона комбінувала їх з толстовками з графічним принтом, кросівками і високими носками. Леді Ді одягала свої велосипедки в спортзал, але також з'являлася в них і під час прогулянок містом.

Цього року шанувальниці велосипедок розділилися на два табори: хтось поєднує їх тільки зі спортивним одягом і відносить до спортивного стилю, хтось же, навпаки, не боїться пробувати сміливі поєднання. Наприклад, велосипедки добре виглядають з повітряними білими сорочками, сабо і мініатюрною сумкою. Можна також додати мюлі й сонцезахисні окуляри.

Велошорти носила принцеса Діана.

Велошорти можна носити з сорочками. Джерело: Coperni, літо 2 021

Крім того, біла класична футболка, велосипедки і кросівки в стилі ретро – ідеальний варіант для образу на кожен день.

З чим поєднувати велошорти. Джерело: Лея Сфез