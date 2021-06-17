Китай і Росія презентували проєкт спільної місячної бази

Космічне агентство РФ «Роскосмос» і Китайське національне космічне агентство представили проєкт спільної місячної бази, будівництво якої планують завершити до 2035 року. За планом, на ній не будуть на постійній основі жити люди, повідомляє Hromadske.

Про це йшлося в спільній презентації космічних агентств Китаю і РФ у середу, 16 червня, під час міжнародної конференції в Санкт-Петербурзі.

Згідно з представленою концепцією, побудова бази відбуватиметься в три етапи: розвідка, будівництво й експлуатація.

На етапі розвідки, який триватиме до 2025 року, на Місяць буде запущено шість дослідницьких апаратів (три китайських — «Чан’е-4», «Чан’е-6», «Чан’е-7» і три російських — «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27»). Тоді ж має визначитись фінальне місце для будівництва станції.

Другий етап — будівництво — має тривати протягом 2026-2030 років. У ньому братимуть участь апарати «Чан’е-8» і «Луна-28». А на третьому етапі, який триватиме до 2035-го, мають бути зведені всі основні об’єкти станції й початися її експлуатація.

Згідно з проєктом, складатиметься станція з низки модулів: телекомунікаційного, енергетичного, лабораторного, технологічного, дослідницького, модуля спостереження і зв’язку із Землею, командного центру й злітно-посадкової смуги.

Після початку експлуатації місячної станції до проєкту планується залучити й інші держави, окрім Китаю та Росії. При цьому, хоча на презентації показували двох космонавтів, станція не передбачатиме перебування людей — принаймні на тривалій основі.

Розробка місячної станції Росією й Китаєм здійснюється відповідно до меморандуму, підписаного в березні 2021 року.