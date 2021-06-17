Смартфони на Android будуть попереджати про землетруси

Компанія Google анонсувала нові функції у фірмовій операційній системі Android, серед яких попередження про землетруси, повідомляє УНИАН.

Як повідомляє американський технологічний гігант, з літа 2021 року в Android з'являться шість нових можливостей. Пристрої зможуть попереджати користувачів про землетруси - запущена раніше в Новій Зеландії та Греції функція тепер з'явиться в Туреччині, на Філіппінах, в Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані. Google розгортає нововведення починаючи з країн з високою сейсмічною активністю, а потім повідомлення про землетруси буде доступне по всьому світу.

Іншим великим оновленням стане модернізація програми Android Auto. У новій версії софта для підключення смартфона до мультимедійної системи автомобіля користувачам дадуть можливість налаштовувати Android Auto з телефону, а також активувати темну тему. З'явиться доступ до додатків для пошуку зарядки електромобілів, парковок і сторонньої навігації.

З оновленням Android також з'явиться можливість позначати в додатку «Повідомлення» важливі повідомлення, а для текстів англійською, іспанською та португальською мовами буде доступна функція автоматичного підбору емодзі, відповідних повідомленням за змістом. Збільшиться число додатків, запускати які можна буде голосовими командами, в додатку Voice Access поліпшать розпізнавання погляду і оптимізують введення паролів.