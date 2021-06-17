На Донбасі сепаратисти обстріляли безпілотник ОБСЄ

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню і перешкоджати роботі спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Цього разу окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ, повідомляє РБК-Украина.

Обстріл безпілотника стався в районі Василівки в Донецькій області. В ОБСЄ зазначають, що про запуск літального апарату попереджали заздалегідь.

"Спостерігачі чули 5 черг зі стрілецької зброї на відстані приблизно 300 м на північному сході. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно в 230 м на північний схід від місця розташування патруля" ,- йдеться в повідомленні.

Через обстріл команді СММ довелося приземлити безпілотник і покинути цей район. В ОБСЄ повідомляють, що під час даного і подальшого польотів безпілотник також піддавався впливу перешкод сигналу GPS.