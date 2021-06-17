Ізраїль повідомив про пожежі через "вогняні кулі" радикалів Гази

Влада Ізраїлю заявила 16 червня, що пожежники борються з «чотирма пожежами, розпаленими повітряними кулями, запущеними з сектора Гази, повідомляє Радіо Свобода.

Ізраїльські військові також заявили, що застрелили палестинську жінку, яка нібито напала на солдат поблизу Рамалли на Західному березі. Цю версію заперечив родич жінки, заявивши, що вона «помилково пішла тією дорогою».

Напруга в регіоні лишається високою після бомбардування новим урядом Ізраїлю протягом ночі у відповідь на запуск таких куль напередодні.

Ці авіаудари стали першим нападом Ізраїлю на сектор Гази з моменту припинення вогню минулого місяця після 11 днів прикордонних боїв.