Знайдено один з найбільших алмазів у світі

В африканській країні Ботсвані знайдений третій за величиною алмаз у світі. Один з найбільших дорогоцінних каменів 1 червня виявила гірничодобувна компанія Debswana, повідомляє Лента.Ру.

Камінь вагою 1098 каратів (219,6 г) вдалося добути в столиці країни Габороне. Самородок ювелірної якості став найбільшим у «скарбничці» досягнень компанії, яка є спільним підприємством уряду і міжнародного алмазного гіганта De Beers, і посів третє місце в історії людства.

"Рідкісний і незвичайний камінь багато значить у контексті діамантів взагалі і Ботсвани, як країни-лідера з видобутку алмазів", - сказала керуючий директор Debswana Лінетт Армстронг.

Найбільшим алмазом у світі вважається "Куллінан" вагою 3106 каратів (621 грам), знайдений в Африці в 1905 році. Другим за величиною став алмаз «Наш світ» вагою 1109 каратів (221,8 грама), виявлений на руднику Карове на північному сході Ботсвани у 2015 році.

З 2020 року алмазна галузь сильно постраждала через пандемію коронавірусу і тривале падіння попиту на ювелірну продукцію. Ціни на дорогоцінні камені досягли десятирічного мінімуму. На початку червня організатори закритого аукціону De Beers повідомили, що елітні алмази знову стали «шалено» скуповувати великі виробники прикрас, серед яких Signet Jewelers, Graff і Tiffany & Co.