17 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день сміттяра, Всесвітній день крокодила, День приманювання муз, День перерви в роботі, Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, Всесвітній день тесселяції, Всесвітній день тапаса, повідомляє УНИАН.

У США - День професійних медсестер-асистентів, День битви при Банкер-Хіллі, День рутбіра «Стюарт», День «Скинь насос», День яблучного штруделя, День поїдання овочів, у Гватемалі, Сальвадорі - День батька, в Азербайджані - День медичного працівника, у Латвії - День окупації, в Ісландії - День Незалежності, в Аргентині - День пам'яті Мартіна Мігеля де Гуемеса, у Румунії - День національної авіації.

Пам'ятні дати 17 червня, річниці та події

У 1579 році англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско й оголосив цей берег англійським володінням - «Новим Альбіоном».

У 1876 році Міністерство внутрішніх справ Російської імперії заборонило друкувати навчальні та науково-популярні книги українською мовою.

У 1885 році в Нью-Йорк на борту французького пароплава «Isere» прибув дар французького народу Сполученим Штатам Америки - статуя Свободи.

У 1925 році в Женеві був підписаний Протокол про заборону застосування на війні отруйних, задушливих та інших подібних газів і біозасобів – так звана Женевська конвенція.

У 1939 році у Франції востаннє відбулася публічна страта на гільйотині – тоді її застосували до серійного вбивці Ежена Вейдмана.

У 1950 році чиказький хірург Річард Лоулер за 45 хвилин виконав першу в світі операцію з пересадки нирки людині.

У 1980 році рок-гурт «Led Zeppelin» почав тритижневе європейське турне. Як виявилося, це була прощальна його гастроль, адже після смерті Джона Бонема у вересні того ж року колектив припинив своє існування.

У 1982 році у виступі на Генеральній Асамблеї ООН президент США Рональд Рейган назвав СРСР імперією зла, наполягаючи на принциповій аморальності радянського режиму та з цієї причини на неможливості зрівнювання СРСР зі США. Це відбулося в розпал «Холодної війни». Деякі джерела стверджують, що автором виразу був спічрайтер президента Ентоні Р.Долан. До речі, відвідавши Москву в 1988 році, на хвилі поліпшення радянсько-американських відносин, Рейган заявив, що більше не розглядає Радянський Союз як «імперію зла».

17 червня вважається «Днем народження полароїда». Історія така: у 1937 році в Кембриджі американський учений-оптик Едвін Ленд заснував компанію «Polaroid Corporation», яка стала виробляти оптичну техніку. Під час Другої світової війни винаходи Ленда мали великий попит - прилади нічного бачення, перископи, біноклі. Ленд також отримав урядове замовлення на розробку системи управління снарядів, самонавідних на інфрачервоне випромінювання. У 1946 році Ленд зайнявся розробкою фотоапарата, в якому були б об'єднані процеси фотозйомки та обробки знімків. Уже в 1947 році винахідник продемонстрував його - весь процес створення фотографії займав 60 секунд. У листопаді 1948 року в Бостонському універмазі з'явилася у продажу перша комерційна модель «Polaroid Land-95». Партія за ціною близько 90 доларів за штуку була розкуплена за один день. У 1963 році «Полароїд» випустив «миттєвий» фотоапарат для кольорової зйомки. 17 червня 1970 року Едвін Ленд запатентував першу повністю автоматизовану кишенькову камеру «Polaroid SX 70». Через два роки вона з'явилася у продажу. В результаті високого попиту ціна акцій компанії «Полароїд» піднялася в 90 разів, а сама вона потрапила до списку 50 найуспішніших компаній США.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 17 червня вшановує пам'ять святителя Митрофана Константинопольського, патріарха. Ще цього дня відзначають «Зелені святки» (Семик). В обрядах «Зелених святок» вітали літо та початок спекотних польових робіт. У цей день було прийнято удобрювати землю. Звідси й ще одна назва дня «Митрофан Гнойовик».

Що сьогодні не можна робити

Не можна довго валятися в ліжку та лінуватися. Також не можна обманювати, лаятися і випивати.

Прикмети на 17 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- йде дощ - він продовжиться ще декілька днів;

- з ранку дуже душно - до негоди.