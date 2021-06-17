Гороскоп на сьогодні, 17 червня 2021 року, прогнозує Козерогам приплив сили та енергії. На Дів чекає активний день. ﻿День буде сприятливим абсолютно для всіх сфер діяльності – від особистої до фінансової, повідомляє 24 Канал.

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні гарний день для зустрічей з друзями та родичами. Проявляйте креативність там, де це можливо.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Астрологи радять вам розслабитися, адже не всі речі можуть від вас залежати. Будьте самими собою та не слухайте малознайомих вам людей.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Інтуїція допоможе вам визначити пріоритети. Йдіть першими на примирення з тими, з ким ви посварилися. Результат вас приємно здивує.

Рак (22 червня – 22 липня)

Будь-які дрібниці можуть суттєво вплинути на ваше життя. Керівництво чекає від вас ініціативності, тож спробуйте їх не розчарувати.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День вдалий для продовження лікувального процесу, в чому б він не полягав. Навіть попри те, що ви ще не бачите результату – не опускайте руки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На Дів чекає активний день. Від ранку ви будете задіяні в багатьох важливих справах. Увечері ваші сили підуть на спад, тож проведіть вільний час за переглядом нового серіалу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День вдалий для того, аби позбутися від шкідливої звички. Розпочніть хоча б з того, що за годину до сну ви відкладете телефон та не будете зосереджуватися на чужому житті в соцмережах.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День сприятливий для різних нововведень та експериментів. Можете зробити будь-яку дію, яка покаже вам справжні вчинки ваших друзів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці сьогодні будуть заручниками різних перепадів настрою. У критичний період під гарячу руку потраплять ваші родичі та друзі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

У цей день Козероги відчують прилив сил та енергії. Вам буде все легко вдаватись будь-яка справа.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Самотні представники знаку, ймовірно, зустрінуть партнера і ці стосунки швидко переростуть у серйозні. Якщо вас запросять на побачення – не зволікайте.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Не приймайте надто поспішні рішення у романтичній сфері, спочатку подумайте про наслідки. Зірки віщують дуже активний день, тому Рибам треба зарядитися силами.