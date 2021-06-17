Китай задумав зробити виробництво дешевше

Китайська влада пообіцяла почати продаж державних запасів промислових металів. Пекін таким чином придумав спосіб здешевити своє виробництво, повідомляє Лента.Ру.

Національне управління з продуктів харчування і стратегічних резервів країни повідомило, що готове запропонувати ринку свої запаси міді, алюмінію і цинку, таким чином роблячи їх доступними для місцевих виробників. Даний крок виникнув на тлі подорожчання сировини, яке, в свою чергу, призвело до рекордного з 2008 року зростання відпускних цін і поставило під загрозу прибуток промислових підприємств, пише Financial Times.

Метали зробили помітний внесок у світове зростання цін на сировину, який спочатку був викликаний швидким відновленням промисловості в Китаї після пандемії і пізніше підтриманий іншими великими економіками. Мідь, яка широко використовується в самих різних сферах, в минулому місяці дорожчала до рекордного рівня в більш ніж 10 500 доларів за тонну.

Офіційно обсяги державних запасів металу Китай не розкриває, але, за припущеннями аналітиків, Пекін міг накопичити 500 тисяч тонн міді, півтора мільйона тонн алюмінію і до 700 тисяч тонн цинку. Масштаби споживання можна представити на підставі обсягу використовуваної міді, який в Китаї оцінюється в 15 мільйонів тонн.

При цьому амбіції країни, яка ставить за мету усунення вуглецевих викидів до 2060 року, зажадають скоротити і виробництво металів, що може створити загрозу потенційного дефіциту і привести до подальшого зростання цін. Занепокоєння це викликає і тому, що країна є великим експортером металів і найзначнішим споживачем і виробником сировини у світі.

За підсумками першого кварталу 2021 року, економіка Китаю виросла на рекордні 18,3 відсотка. Однак подальшому відновленню, за оцінками фахівців, може перешкодити слабке споживання на тлі зростання виробничих витрат. Через подорожчання сировини індекс цін виробників (PPI) Китаю - показник зміни цін на товари та послуги на оптовому рівні - в травні виріс до рекордного за майже 13 років рівня.