Трамп прокоментував зустріч Байдена з Путіним

Колишній президент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі американського лідера Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна заявив, що це був «хороший день для Росії, повідомляє Лента.Ру.

За його словами в інтерв'ю Fox News, Вашингтон нічого не отримав від цих переговорів, але при цьому дав «сцену Росії». Трамп підкреслив, що США не змогли зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», що було дуже важливо.

Раніше високопоставлений представник адміністрації США підбив підсумки зустрічі Путіна і Байдена. За його словами, зустріч президентів Росії та США була зосередженою, практичною, неконфронтаційною дискусією, в ході якої лідери країн зосередилися на різних важливих питаннях.

Як розповів чиновник, глави держав «не читали один одному заготовлені тези і не просто виголошували монологи про те чи про інше».