ВООЗ вивчає нову небезпечну мутацію COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає варіант коронавірусу, вперше виявлений в Латинській Америці і який отримав назву "лямбда, повідомляє DW.

Експерти ВООЗ не виключають, що він може бути заразнішим за звичайний вірус і становить велику загрозу імунній системі людини. Однак поки точного висновку з цього приводу немає.

Мутація була виявлена вперше в Перу в серпні 2020 року, 81% всіх зареєстрованих в країні випадків зараження припадають на цей варіант. В Аргентині та Чилі ця частка дорівнює приблизно однієї третини.