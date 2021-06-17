Байден vs Путін: в чому особливості лімузинів президентів

Лімузини, на яких їздять президент Сполучених Штатів Джо Байден та глава Кремля Володимир Путін, ще за два тижні до їхньої зустрічі доправили до Женеви (Швейцарія) військовими літаками, адже вони здатні захистити перших осіб практично від усього, повідомляє Сьогодні.

Броня лімузинів Байдена та Путіна міцніша, ніж у військової техніки, вони захищають від радіації, хімічної атаки та бактеріологічного зараження.

Щодо особливостей, то п'ятиметровий "Кадилак" американського лідера Джо Байдена має непроколювані шини, а у салоні є запас крові та кисню.

А в автівці преміумкласу "Аурус" незмінного президента Росії Володимира Путіна є спеціальний аварійний вихід.