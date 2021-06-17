Курс валют НБУ на 17 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в четвер, 17 червня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 16 червня, підвищився на 10 коп до 27.03 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 32.77 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп до 3.76 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 31 коп до 38.17 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 30.08 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 4 коп до 7.25 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.027 500
|EUR
|євро
|32.772 200
|RUB
|рубль
|0.375 550
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.169 600
|CHF
|Швейцарський франк
|30.082 400
|PLN
|польський злотий
|7.252 600