Курс валют НБУ на 17 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в четвер, 17 червня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 16 червня, підвищився на 10 коп до 27.03 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 32.77 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп до 3.76 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 31 коп до 38.17 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 30.08 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 4 коп до 7.25 за 1 польський злотий.