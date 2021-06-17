Китай відправив на орбіту корабель з космонавтами

З майданчика, розташованого на кордоні провінції Ганьсу та автономного району Внутрішня Монголія, в ніч на четвер, 17 червня, Китай запустив до своєї орбітальної станції пілотований корабель Шеньчжоу-12, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що для виведення апарата на орбіту була використана ракета-носій CZ-2F. На борту корабля перебувають три космонавти.

Як інформували в Управлінні програми пілотованих космічних польотів КНР, Шеньчжоу-12 успішно досяг навколоземної орбіти.

"Після того, як орбітальна станція запрацює в штатному режимі, ми маємо намір нарощувати міжнародне співробітництво, розширювати та поглиблювати обміни з іншими країнами по її експлуатації" , - заявили в управлінні.