В Україні почали продавати багатоповерхівки відразу з людьми

У Борисполі жителі висотки виявилися проданими разом із земельною ділянкою, на якій розташований їхній будинок, повідомляє UBR.

Подібне може статися в ще одному місті Київської області, в Броварах.

Як відбулася зміна власника

Одна з мешканок ЖК "Престиж" помітила, що навколо багатоповерхового будинку, де вона живе, невідомі встановлюють огорожу.

Надалі виявилося, що земельна ділянка, на якій розташована багатоповерхівка, 12 квітня цього року придбав Микола Попович. У ході переговорів з жителями, а також представниками влади та правоохоронців, він відмовився називати причину придбання.

"Очевидно, що це нетипове явище. І швидше за все, цей випадок - своєрідний тиск на ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків - ред.)" , - заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.

За його словами, земельна ділянка повинна бути "закріплена" за будинком. Тобто повинні бути документи про землевідведення, дозвіл на виконання будівельних робіт за цією адресою, сертифікат про введення об'єкта в експлуатацію тощо

Він зазначив, що цим питанням повинні зайнятися правоохоронні органи, які повинні встановити причину виникнення такої колізії.

"Варіантом, чому так сталося також може бути банальне шахрайство. Але тоді виникає питання до псевдовласника: чому не перевірив ділянку? Якщо така ситуація виникла, то є питання і до нотаріуса, і до псевдопродавця", - підкреслив він.

Експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак назвала випадок у Борисполі прецедентом, який належить вирішувати в судовому порядку.

Питання виникають і щодо правомірності самої процедури продажу землі, де розташований житловий будинок, який отримав сертифікат про введення в експлуатацію, а також щодо роботи реєстратора.

"Як нотаріус міг провернути продаж, не перевіривши в держреєстрі юридичний статус землі, створивши абсурдну колізію, для мене залишається загадкою", - зазначила Берещак.

За її словами, "провернути" подібне складно, коли є чіткий генплан міста або хоча б нормальний детальний план території для конкретної земельної ділянки.

"А Бориспіль поки залишається джерелом абсурду в частині забудови і погоджень з місцевими органами контролю", - констатувала вона.

Адвокат Іван Ліберман назвав події в Борисполі "прямим прецедентом".

"Те, що продали землю разом з будинком, а де-факто - разом з людьми і їх майном, можливо, навіть з дітьми - вказує на те, що не все гаразд з юриспруденцією в цьому питанні", - підкреслив він.

За його словами, такі випадки " дійсно можуть стати тенденцією" і по всій території України можуть застосовуватися різні "хитрощі юридичні та електронні" . До цього процесу можуть залучатися експерти і фахівці для того, щоб мати можливість продавати землю разом з будинками.

"Тепер, проживаючи в будинку, можна заснути, скажімо так, в одному юридичному статусі, прокинутися - вже в іншому", - припустив Іван Ліберман.

Потрібно постійно перевіряти реєстри

Щоб не виникло подібних ситуацій, потрібно мати "на руках" усі документи або їх копії, засвідчені належним чином. Вони, підкреслив адвокат, повинні підтверджувати, що ви є законним власником конкретного житла, тобто квартири або частини будинку.

Потрібні не тільки виписки з реєстру речових та майнових прав. Необхідні й інші документи в паперовому вигляді про те, що ви є власником житла.

Крім того, якщо будинок знаходиться на балансі ОСББ або житлового кооперативу - потрібні всі підтверджувальні документи. Важливо також мати копію статуту.

Саме такі документи підтверджують не тільки право володіння житлом, а й право на прибудинкову територію. Якщо мовитьмч про багатоповерхівек - то й автоматично право на пересування в шахті ліфта, по сходинках, даху, в підвалі тощо.

"Я вважаю, що потрібно час від часу звертатися до юристів або адвокатів, а також до нотаріусів, щоб дізнатися, чи не продали вашу земельну ділянку разом з вашим будинком. Тобто проводити постійний моніторинг ситуації" , - зазначив Іван Ліберман.

Кредит під заставу будинку

Якщо вже стало відомо, що якісь незрозумілі речі відбуваються з землею під вашим будинком або біля нього, з прибудинковою територією - потрібно звертатися до юристів або адвокатів. Це ж стосується випадків, коли ОСББ або ЖБК взяли кредит під заставу будинку.

"Якщо вам про це стало відомо, потрібно негайно бити в усі дзвони аж до того, що звертатися до правоохоронних органів, відкривати кримінальне провадження по тій чи тій статті, і негайно накласти арешт на земельну ділянку та на дім", - порадив Ліберман.

Арешт буде накладено за фактом. Мешканці, як потерпіла сторона, матимуть право знайомитися з усіма матеріалами кримінального виробництва.

"Тобто в разі чого - звертаємося негайно до правоохоронних органів. Затягування може призвести до ще більших проблем", - зазначив він.

Іван Ліберман припустив, що в майбутньому широкою практикою стане залучення адвокатів, які будуть займатися подібними справами. Він навів аналогію з сімейними лікарями - тільки в цьому випадку юристи будуть стежити за всіма нормативними змінами, пов'язаними з будинками і земельними ділянками, на яких вони розташовані.