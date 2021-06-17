Німеччина викупила секретні дані для боротьби з багатіями

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц замовив закупівлю даних про громадян країни, що мають активи в Дубаї. Так уряд збирається боротися з ухиленням від сплати податків, повідомляє "Лента.ру".

Міністерство фінансів повідомило, що отримало CD-диск з даними в цю середу і вивчає його, щоб обчислити неплатників і завести на них справи.

"Ми використовуємо будь-які засоби, щоб знайти податкових ухильників. З новим набором даних ми підсвітили темні кути, в яких до цих пір від нас ховалися злочинці", - заявив Шольц.

Переговори з анонімним джерелом про покупку стартували в січні, а угоду на нерозголошувану суму уклали в лютому і до теперішнього моменту тримали це в таємниці.

Викуп даних німецьких неплатників передує виборам, які пройдуть 26 вересня. На них також віце-канцлер Шольц балотувався від Соціал-демократичної партії (СДПН) і буде претендувати на пост глави Уряду Німеччини.

У 2012 році союзник Шольца з партії Норберт Вальтер-Борьянс вже скуповував у банків дані німецьких вкладників, чим розлютив владу Швейцарії.