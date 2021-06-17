Україна послабила карантинні обмеження: список змін

В Україні на літо послабили карантинні обмеження. Однак, дію самого карантину продовжили до 31 серпня, повідомляє РБК-Украина.

Так, тепер вся Україна знаходиться в "зеленій" зоні адаптивного карантину.

Проведення масових заходів у приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми.

Однак, дотримання масочного режиму є необов'язковим тільки при наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з наступних документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до проведення заходу),

негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV - 2 (не більше, ніж за 72 години до проведення заходу),

документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу препаратами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Крім того, тепер українці і громадяни, які мають посвідку на проживання в Україні, можуть безперешкодно перетинати державний кордон при поверненні з інших країн.

Однак, перетин КПВВ на Донбасі та адмінкордоні з Кримом для українців буде безперешкодним при наявності документа про вакцинацію. При відсутності щеплень необхідно пройти самоізоляцію, яку можна припинити за результатами експрес-тесту прямо на КПВВ.

Іноземцям, які перетинають український держкордон, обов'язково необхідно мати страховий поліс на випадок захворювання COVID-19. Також громадянам інших країн необхідно мати:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу (не більше ніж за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID - 19 препаратами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Крім того, уряд змінило правила введення зон адаптивного карантину. Тепер "зелена" і "жовта" зони карантину будуть вводитися відразу на всій території України.

У "жовту" зону вся територія країни буде потрапляти, якщо протягом трьох днів поспіль у всіх регіонах буде фіксуватися одна з ознак:

кількість виявлених нових випадків-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів - більш ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигену) - понад 4%;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигену протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - менше ніж 300;

наявність підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

"Жовтий" рівень епідемічної безпеки буде вводитися Державною комісією ТЕБ і НС з ініціативи міністра охорони здоров'я.

Якщо ситуація нормалізується і буде зберігатися протягом семи днів поспіль, то країна повернеться в "зелену" зону.