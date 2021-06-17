У ОРДЛО вирішили відкрити кордон між "ЛНР" і "ДНР"

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» мають намір відкрити так звану межу між підконтрольними ними територіями на наступному тижні, повідомляє Новости Донбасса.

"Питання вирішено. Наступного тижня, я думаю, ми зможемо відкрити кордон між ДНР і ЛНР», - наводить слова голови бойовиків «ДНР» Дениса Пушиліна «ДАН».

Він зазначив, що «ЛНР» перейшла на контрольований пропуск людей з підконтрольною Україні території через штаб, «тому є всі передумови говорити про те, що кордон пора відкривати».

На «кордоні» знаходяться чотири автомобільних пункти пропуску: «Дебальцеве», «Сніжне», «Нікішине» і «759-й км траси М-03». Рух між Донецьком і Луганськом було призупинено навесні минулого року через ситуацію з коронавірусом.