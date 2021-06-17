Відносини між ЄС та РФ можуть ще сильніше погіршитися – Боррель

Відносини між ЄС і Росією замкнуті в "негативну спіраль", і ймовірне подальше погіршення ситуації. Так вважає голова дипломатичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє Європейська правда.

За словами Борреля, блок повинен прагнути до "передбачуваних і стабільних" відносин в надії на поліпшення відносин в майбутньому, додавши, що більш тісні зв'язки – лише "віддалена перспектива" .

Боррель підкреслив, що ЄС повинен "протидіяти" порушенням прав людини в Росії, "стримувати" Москву, нарощуючи оборонний потенціал і тісно співпрацюючи з Групою семи (G7) і НАТО, а також "залучати" Росію в питання, що викликають взаємний інтерес.