Відносини між ЄС та РФ можуть ще сильніше погіршитися – Боррель
Відносини між ЄС і Росією замкнуті в "негативну спіраль", і ймовірне подальше погіршення ситуації. Так вважає голова дипломатичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє Європейська правда.
За словами Борреля, блок повинен прагнути до
"передбачуваних і стабільних" відносин в надії на поліпшення відносин в майбутньому, додавши, що більш тісні зв'язки – лише
"віддалена перспектива".
Боррель підкреслив, що ЄС повинен
"протидіяти" порушенням прав людини в Росії,
"стримувати" Москву, нарощуючи оборонний потенціал і тісно співпрацюючи з Групою семи (G7) і НАТО, а також
"залучати" Росію в питання, що викликають взаємний інтерес.
Можливі області співпраці включають боротьбу зі зміною клімату, усунення
"економічних подразників", налагодження контактів між людьми – наприклад, за допомогою спрощення візового режиму та обмінів – і, нарешті, співпраця з деяких питань регіональної та глобальної безпеки.