Меган Маркл: найяскравіші фото в стильних купальниках

Дружина принца Гаррі Меган Маркл ретельно стежить за своєю фігурою, тому раніше до заміжжя з коханим вона часто відвідувала пляжі. Знаменитість демонструвала свої форми у відвертих роздільних купальниках, повідомляє Обозреватель.

Фото найяскравіших бікіні герцогині Сассекському дивіться далі в матеріалі. . Одні моделі – різнокольорові і з принтами, а інші – класичні однотонні.

У серпні 2017 року Маркл вирушила з друзями у відпустку, де її сфотографували в бікіні і капелюсі. На деяких знімках видно, що кохана принца Гаррі вважає за краще популярну модель купальника – бандо. Зірка обирає чорні або яскраві варіанти.

У серпні 2017 року Маркл вирушила з друзями у відпустку, де її сфотографували в бікіні і капелюсі

Варто зазначити, що Маркл підтримує свою форму – займається фітнесом, бігом і йогою. Також день вона починає зі склянки теплої води з лимоном, яку п'є натщесерце, і не відмовляється від легкого сніданку у вигляді каші з фруктами. На обід знаменитість обирає рибу, м'ясо або бобові.

Маркл на відпочинку з друзями

Маркл любителька яскравих принтів

Крім того, протягом дня дружина принца перекушує яблуком або п'є смузі, а на вечерю обирає цільнозернову пасту з сирним або овочевим соусом.