Ердоган назвав умови для відновлення дипвідносин з Вірменією

Налагодження дружніх міжнародних відносин між Туреччиною і Вірменією безпосередньо залежить від того, як зміниться ставлення офіційного Єревану до Азербайджану після завершення війни за Нагорний Карабах. Про це заявив лідер Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє Факти.ICTV.

"В процесі вирішення проблем Азербайджану і Вірменії ми (Туреччина - Ред.) Теж будемо робити відповідні кроки. Вірменія тільки виграє після відкриття турецьких кордонів" , - натякнув Ердоган.

Проте ще одним критичним питанням у відносинах Вірменії та Туреччини залишається геноцид вірмен 1915 року в Османській імперії.

Відзначимо, що станом на 2021 рік які-небудь дипломатичні відносини між двома країнами відсутні. Кордон для громадян Вірменії та Туреччини був закритий ще у 1993 році.

На початку конфлікту вірмено-азербайджанського конфлікту за Карабах Туреччина виступила на підтримку Азербайджану.