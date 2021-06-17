День батька 2021: як привітати та що подарувати рідній людині
Уже невдовзі скоро своє "професійне" свято відзначатимуть чоловіки-батьки, повідомляє УНИАН.
В Україні День батька офіційно святкувати почали зовсім нещодавно – з 2019 року. Щороку це свято відзначається в третю неділю червня. Таким чином, у 2021 році День батька припадає на 20 червня.
Свято запроваджене, зокрема, з метою "забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства", а також "підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей". З наближенням цієї дати постає питання – як привітати батька.
Ідеї подарунків на День батька
- Найбільш типовими подарунками у День батька є набори для гоління, краватки, шкарпетки, футболки, кепки тощо. Ці речі батькові завжди знадобляться, але вони не є чимось оригінальним.
- Фотоальбом з ніжними і добрими світлинами всієї родини – подарунок, який може зворушити до сліз навіть найбрутальнішого чоловіка.
- Залежно від інтересів та уподобань батька, можна обрати для нього хороший подарунок. Таким презентом може бути звичайна або електронна книга, доміно, шахи, шашки.
- Для батька-рибалки варто влаштувати похід на річку, озеро з пікніком. А подарувати можна вудку, набір блешень, термосумку або сумку для рибальських снастей і аксесуарів тощо.
- Якщо батько водить автомобіль, можна вручити у дарунок потрібну для машини річ. Наприклад, навігатор, який-небудь аксесуар або відеореєстратор.
- Батько-спортсмен зрадіє такому подарунку, як абонемент до спортзалу або квитки на матч улюбленої команди. Гарним вибором для привітання зі святом буде якісний спортивний одяг, футбольний м'яч або гантелі.
- Рюкзак, термокружка, хороший ліхтарик, якісний мисливський ніж чи надувний човен – гарний подарунок для батька, який полюбляє проводити час на природі.
- Відсвяткувати День батька можна і в сауні – це буде не просто гарне проведення часу, а ще й корисно для здоров'я.
- Привітати зі святом батька можна, подарувавши йому якісь стильні речі: годинник, гаджет, щось із брендової канцелярії, парфумерію та засоби для догляду за собою.
- Також як варіант можна влаштувати сімейну вечерю, погортавши потім альбом з фотографіями. Але, звісно ж, найкращим подарунком буде гарний настрій, турбота, увага та приємні слова.