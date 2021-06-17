День батька 2021: як привітати та що подарувати рідній людині

Уже невдовзі скоро своє "професійне" свято відзначатимуть чоловіки-батьки, повідомляє УНИАН.

В Україні День батька офіційно святкувати почали зовсім нещодавно – з 2019 року. Щороку це свято відзначається в третю неділю червня. Таким чином, у 2021 році День батька припадає на 20 червня.

Свято запроваджене, зокрема, з метою "забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства", а також "підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей". З наближенням цієї дати постає питання – як привітати батька.

Ідеї подарунків на День батька

Найбільш типовими подарунками у День батька є набори для гоління, краватки, шкарпетки, футболки, кепки тощо. Ці речі батькові завжди знадобляться, але вони не є чимось оригінальним.

Фотоальбом з ніжними і добрими світлинами всієї родини – подарунок, який може зворушити до сліз навіть найбрутальнішого чоловіка.

Залежно від інтересів та уподобань батька, можна обрати для нього хороший подарунок. Таким презентом може бути звичайна або електронна книга, доміно, шахи, шашки.