Литва зажадала пояснень від РФ за порушення повітряного кордону

МЗС Литви висловило представнику посольства РФ протест проти порушення повітряного простору російськими літаками у вівторок, 15 червня, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства країни. Відзначається, що 15 червня два літаки військово-повітряних сил РФ незаконно перетнули повітряний простір Литви над Балтійським морем.

Литва вимагає від Росії пояснення таких дій і вжиття заходів для запобігання повторення подібних інцидентів у майбутньому.