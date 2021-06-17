Литва зажадала пояснень від РФ за порушення повітряного кордону

Литва зажадала пояснень від РФ за порушення повітряного кордону

МЗС Литви висловило представнику посольства РФ протест проти порушення повітряного простору російськими літаками у вівторок, 15 червня, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства країни. Відзначається, що 15 червня два літаки військово-повітряних сил РФ незаконно перетнули повітряний простір Литви над Балтійським морем.

Литва вимагає від Росії пояснення таких дій і вжиття заходів для запобігання повторення подібних інцидентів у майбутньому.

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