В Украине построят завод по производству эко-титана за $50 млн

Украинская горнодобывающая компания "Велта" построит завод по производству металлического титана на базе одного из ликвидируемых промышленных предприятий в Днепропетровской области, повідомляє UBR.

Продукцию предприятия можно будет использоваться в космической отрасли, при создании самолетов и ракет.﻿ Об этом рассказал акционер и генеральный директор компании Андрей Бродский.

По его словам, "Велта" будет развивать проект в Днепропетровской области параллельно с строительством завода в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Пилотный завод компании начнут возводить в одной из свободных экономических зон Дубаи в конце лета-начале осени.

Достроить предприятие в ОАЭ Бродский рассчитывает примерно за 10 месяцев, а затраты на проект составят до $50 млн.

При этом планируемый доход от деятельности ожидается на уровне в $45-60 млн, прибыль до вычета расходов по процентам, налогам, износа и амортизации (EBITDA) – $25-40 млн.

Как отмечает Бродский, экономические и производственные показатели украинского завода будут почти соответствовать предприятию в ОАЭ, однако если строительство производства в Эмиратах предприниматель аргументирует финансовыми соображениями, то проект в Днепропетровской области – скорее патриотическими.

Так, среди преимуществ бизнеса в ОАЭ гендиректор "Велта" назвал нулевое налогообложение, простоту и скорость оформления разрешительной документации, доступность дешевых кредитных ресурсов и низкий уровень страховых рисков, "напрямую отражающийся на капитализации компании".

"Но, как я не раз подчеркивал, мы украинская компания, акционеры и топ-менеджмент – патриотично настроенные граждане Украины… "Велта" уже начала строительные работы и монтаж оборудования в рамках создания пилотного промышленного предприятия в Днепропетровской области…Через несколько месяцев заброшенный цех превратится в блестящее сверхсовременное металлургическое предприятие с вакуумными печами, 3D-принтерами, установками плазменной сферидизации" , – рассказывает Бродский.

Бизнесмен также напомнил, что "Велта" сумела создать альтернативную и экологичную технологию производства металлического титана.

"Наш метод экологичный (вообще без выбросов), энергоэкономичный, более простой и менее стадийный, и полностью современный – мы делаем упор на несколько способов порошковой металлургии, включая 3D-принтинг" , – пояснил Бродский.

"Велта" занимает 2% мирового рынка титанового сырья, владея находящимися в Кировоградской области Бирзуловским (3 млн т) и Лекаревским (2,6 млн т) месторождениями титановой руды ильменит.