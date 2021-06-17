Названо ризики запуску ПП-2 для українців

Запуск "Північного потоку - 2" може спровокувати зростання тарифів в Україні. Оскільки разом із зупинкою транзиту приблизно на 40% зменшиться технологічна можливість пропускати газ на територію країни для внутрішніх потреб, повідомляє Вести.

"Вважайте, в середньому на 40% зростуть тарифи, і це ще дуже скромні припущення. Наша газотранспортна система може виявитися на грані банкрутства", - прогнозує депутат від "Слуги народу" Людмила Буймістер.

За її словами, Кабмін та енергорегулятор повинні сформувати стратегію дій і "підключити" якомога більше дипломатів для того, щоб максимально відтягнути запуск проекту "Північний потік - 2".

"Тут без допомоги Заходу буде дуже складно узгодити з "Газпромом" новий контракт при вже працюючому "Північному потоці-2". Потрібно підключати якомога більше дипломатів на всіх рівнях, щоб якомога довше йшов процес сертифікації "Північного потоку-2" в тих країнах, по яких він проходить ", - додала Буймистер.

При цьому в парламенті впевнені, що запуск газопроводу призведе не тільки до підвищення тарифів для населення, а й похитне безпеку України загалом.

"Ця зброя в руках країни, яка сповідує агресивну політику, спрямовану, в тому числі, і проти України. Тому ми прекрасно розумієм, що, крім економічних втрат, Росія зможе вплинути на процеси, які відбуваються безпосередньо в Європі" , - заявив глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Також запуск російського газопроводу в обхід України забере у нашої країни політичний вплив як одного з найбільших транзитерів у Європі.