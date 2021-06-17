17 червня – прикмети та заборони дня

17 червня – прикмети та заборони дня

Православна церква 17 червня вшановує святителя Митрофана Константинопольського патріарха. Люди вірили, що цей день наділений особливою енергетикою і спостерігали за зміною погоди. Що не можна робити 17 червня дізнавайтесь далі, повідомляє 24 Канал.

Прикмети 17 червня

  • Якщо вітер дме з півночі – буде погана погода.
  • Західний або південно-західний вітер – до дощів.
  • На Митрофана дощить, то така погода буде ще декілька днів.
  • Задуха ввечері 17 червня віщує негоду.

Що не можна робити 17 червня

  • У цей день намагайтесь не шуміти й не кричати. Галас може створити неабияке відчуття тривоги, тож проведіть 17 червня у тиші.
  • Не бажано вживати алкоголь.
  • Для того, щоб убезпечити своє здоров'я, відмовтесь від жирної їжі сьогодні.

День Ангела 17 червня відзначають Марфа, Марія та Софія.

Новини

analytics