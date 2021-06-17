Зустріч Байдена з Путіним зрадила надії прихильників

Незважаючи на відносно гладкі і дипломатичні фрази, повернення дипломатів, а також обіцянку Байдена не називати Путіна вбивцею, сьогоднішні переговори в Женеві з тріском провалилися, повідомляє Depo.ua.

Від зустрічі Путіна з Байденом спочатку ніхто не очікував "прориву" - і про це абсолютно відверто говорили як у Вашингтоні, так і в Москві. І з цієї точки зору сьогоднішня зустріч повністю виправдала очікування.

Оскільки перелік її практичних наслідків досить близький до нульового. Сторони домовилися найближчим часом повернути послів - і на цьому, здається, все.

За укладеним росіянам в США і американцям в Росії досягти прогресу, очевидно, не вдалося - хоча "діалог буде продовжений".

Домовленостей про початок якихось дипломатичних процесів в сфері глобального роззброєння або співпраці в кіберпросторі досягти не вдалося так само. Незважаючи на зусилля Путіна - які тривають, до речі, з 2013-го року - зробити ці теми "ключовими" у співпраці між Москвою і Вашингтоном.

Зате стан справ точно відображає озвучене Байденом під час прес-конференції питання, яке він в ході переговорів адресував і Путіну - як буде почувати себе російський президент, коли щось трапиться з російськими нафтопроводами, і якийсь "молодик з Каліфорнії" почне вимагати викуп за відновлення їх роботи? Цей натяк на історію з Colonial Pipeline, з дипломатичної точки зору, став незавуальованою загрозою в сторону Росії.

Нульовими залишилися результати переговорів щодо російсько-українського конфлікту - судячи з того, що перед журналістами Байден повторив давню словесну заготовку про "непохитну підтримку" Україні, а Путін розповів про свою ніжну і трепетну любов до Мінських домовленостей.

Нульовими є результати розмови про Арктику. Якщо судити за заявою Путіна про те, що Росія "не робить в Арктиці нічого такого, чого б не робив Радянський Союз", енергійне будівництво військових баз продовжиться. Як і контрзаходи з боку НАТО.

Так само нічим завершилися і спроби Байдена закликати свого російського колегу до мінімальної поваги до прав людини і політичної опозиції. Путін у відповідь, ретельно уникаючи прізвища "Навальний", розповів свою ж звичну історію про те, що в США поліція стріляє у всіх без розбору, і спробував провести паралелі між Навальним і його фондом і трампістами, які штурмували Капітолій.

Обох президентів журналісти розпитували про те, чи вдалося їм знайти якісь "червоні лінії" - і як Путін, так і Байден делікатно стрибали з цієї теми. З якого боку цих "червоних ліній" опинилася Україна, ми, ймовірно, зможемо дізнатися протягом найближчого місяця - після зустрічі Зеленського з Байденом. Але є вагомі причини підозрювати, що загальною для Росії і США карти цих ліній після зустрічі намалювати не вдасться.

Про те, що саміт завершився раніше запланованого, Путіна завбачливо не запитали - а Байден розповів малопереконливих історію, що сторони вичерпали перелік питань, а дискусію, ймовірно, колись продовжать. Через шість місяців. Або трохи більше.

У той час як в реальності дипломати не використовують відведений часовий ліміт в двох випадках. Коли все ідеально - або якщо говорити немає ніякого сенсу. З ідеальними результатами саміту, схоже, не склалося, і президенти "двох великих держав", як три рази повторив на прес-конференції Путін, нагадуючи про свій "небесний" статус, переговори провалили. Як то і прогнозували всі, причетні до підготовки цього заходу.

Але все-таки цей порожній дипломатичний ритуал будуть гаряче обговорювати. У США і на Росії. І в Україні - теж. Криків "Зрада! -Не зрада!" - ми почуємо в найближчі дні чимало.

Причина такої уваги - очевидна. Що б не говорив здоровий глузд про нульові шанси сьогоднішньої зустрічі, люди усього світу чекали дива. У США демократи очікували, що Байден умовить Путіна вибачитися за ворожі акти, допустити в країну USAID, і разом будувати демократію.

Республіканці сподівалися, що Байден знепритомніє на незвичній спеці - і впаде головою в химерну клумбу. У Німеччині сподівалися, що Байден умовить Путіна вивести війська з Донбасу - і можна буде добудувати "Північний потік - 2" без компенсацій Україні. Українські праві сподівалися, що на конференції Байден оголосить про переміщення стратегічного флоту США в Чорне море - для штурму Криму.

А "зе-команда" - що Держдеп візьме на себе зобов'язання довести переговори по Донбасу до фінального завершення. І накричить на МВФ, щоб ті негайно виділили українському уряду транш, а краще - відразу два, і без будь-яких умов. Російська опозиція сподівалася, що після розмови з Байденом Путін випустить Навального. А може - навіть призначить його спадкоємцем трону. Електорат Путіна сподівався... втім, це вже й неважливо.

Тому що всіх їх обидва президенти обдурили. Договоривши на неясних прес-конференціях, стомлено повернулися назад - і вирушили протилежними шляхами. До звичного порядку речей.

Тарас Паньо