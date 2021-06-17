В Івано-Франківську 8 підлітків отруїлися невідомою речовиною

У ніч на четвер в Івано-Франківську в гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу через отруєння невідомою речовиною, попередньо природним газом, у важкому і середньої тяжкості стані були госпіталізовані 8 учнів навчального закладу, заявили в ДСНС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"17 червня о 00.25 в м. Івано-Франківськ на вул. Коновальця, 142, у чотириповерховій будівлі гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, а також у чотирьох багатоповерхових житлових будинках на вул. Петлюри, 23, 25, вул. Коновальця, 144, 146 відчувався сторонній різкий запах невідомої речовини (попередньо схожої на природний газ). У результаті події постраждали 8 підлітків (2004 та 2005 р. н.) з гуртожитку коледжу, які госпіталізовані до лікарні (3 особи у важкому стані й 5 у стані середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає)", – йдеться в повідомленні на сайті відомства в четвер уранці.

Зазначається, що аварійною бригадою Управління газового господарства АТ "Івано-Франківськгаз" проведено обстеження будинків, ГРП і прилеглої території, витоку природного газу не виявлено, а також Івано-Франківським обласним лабораторним центром МОЗ України проведено заміри повітря, небезпечних речовин не виявлено.

Всього залучалось 36 людей і 11 од. техніки, з них від ДСНС 23 людини та 6 од. техніки.