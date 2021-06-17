Honda знімає з виробництва три моделі

Компанія Honda продовжує курс на оптимізацію і електрифікацію: в березні наступного року буде закритий завод в японському місті Саяма, а разом з ним підуть в історію сімейство Clarity, седан Legend і мінівен Odyssey, повідомляє Автомир.

У квітні Honda оголосила, що хоче до 2040 року повністю перейти на електромобілі, і, здавалося б, еко-сімейство Clarity - непоганий місток до цієї мети, але модель виявилася не надто успішною на ринку. Як і раніше глобальний бізнес-седан Honda Legend: в минулому році продано всього 216 екземплярів.

Мінівен Honda Odyssey сьогодні - це дві різні за розміром, дизайну і конструкції моделі. Великий і сучасний американський Odyssey поки продається добре. Більш компактний азіатський Odyssey збирають в Китаї і Японії. Китайський теж продається непогано, а ось японський програв битву Toyota Alphard і буде знятий з виробництва.

Нагадаємо, 30 липня цього року Honda закриє завод в британському Свіндон, який випускає хетчбеки Civic десятої генерації.