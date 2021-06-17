Україна стала світовим лідером з експорту проса

За підсумками 2020 року Україна посіла перший рядок у світовому рейтингу за обсягом експорту проса. Далі йдуть США, Росія і Індія, повідомляє UBR.

Згідно з даними, виручка від експорту цієї зернової культури торік склала $ 29,3 млн.

Основними покупцями є Індонезія (14% українського експорту), Польща (7%) і Великобританія (6%). На кожному з цих ринків у 2020 році українські постачальники займали лідируючі позиції.

Структура імпорту проса в розрізі основних країн-постачальників виглядає так:

Індонезія: США (74%), Україна (20%), Туреччина (2%);

Польща: Україна (67%), Франція (14%), Індія (9%);

Великобританія: Україна (67%), Франція (14%), Індія (9%).

При цьому експерти підкреслюють, що у світі існує стабільний, але досить низький попит на просо на рівні 300-350 тис. тонн. Це становить лише 0,2% світового імпорту всіх зернових культур.