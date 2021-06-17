Японія планує видавати COVID-сертифікати з липня

Японія має намір почати видачу паспортів про вакцинацію приблизно з середини й до кінця липня, посилаючись на японські ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щоб підготуватися до якнайшвидшої видачі, ми спочатку видамо сертифікати про вакцинацію на паперовому носії, але також розглянемо можливість їх видачі у цифровому форматі", – заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Кацунобу Като на пресконференції в четвер.

"Видача паспортів про вакцинацію розпочнеться у період з середини до кінця липня", – пишуть місцеві ЗМІ.

Раніше урядові джерела повідомили, що влада Японії проситиме інші країни звільнити мандрівників, що мають документи про вакцинацію, від карантину або скоротити період карантину.

Сертифікат складатиметься з імені власника, дати народження, номера паспорта, дати вакцинації та виробника вакцини японською й англійською мовами. Видаватися паспорти вакцинації будуть безкоштовно.

Вакцинацію в Японії розпочато в лютому з медпрацівників, у квітні стали вакцинувати осіб віком 65 років і старше. У деяких муніципалітетах нещодавно стали прищеплювати людей віком до 65 років, також деякі компанії вакцинують своїх співробітників.

Втім, попри збільшення темпів вакцинації, частка населення Японії, що отримала щеплення, як і раніше, залишається набагато нижчою, ніж в інших розвинених країнах.